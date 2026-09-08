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Hindi News ›   Video ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Two-year-old girl run over by car in Gurugram

मां से 10 फीट दूर खेल रही थी मासूम, पड़ोसी की कार ने कुचला

Tue, 08 Sep 2026 07:00 PM IST
विकास कुमार
Vikas Kumar विकास कुमार
Updated Tue, 08 Sep 2026 07:00 PM IST
Two-year-old girl run over by car in Gurugram
मां से करीब 10 फीट दूर घर के पास वाली सड़क पर खेल रही दो बहनों में से एक बहन को गाड़ी ने कुचल दिया। इस दौरान दूसरी बहन तुरंत ही गाड़ी के सामने से हट गई, जिससे वह बच गई। गाड़ी चालक भी मौके पर रुक गया और मां के साथ ही बच्ची को निजी अस्पताल में उपचार के लिए लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने बेटी को मृत घोषित कर दिया। बच्ची की पहचान अद्रिजा तिवारी के रूप में हुई है। बच्ची के पिता की शिकायत पर गुरुग्राम सेक्टर-5 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
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