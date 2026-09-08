{"_id":"6aa01d26bd9d71b33c02f988","slug":"video-streetlights-are-off-near-the-district-library-forcing-students-and-passersby-to-navigate-in-the-dark-at-night-2026-09-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"जिला पुस्तकालय के पास स्ट्रीट लाइट बंद, रात में अंधेरे में आवाजाही को मजबूर विद्यार्थी और राहगीर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम।जिला पुस्तकालय से पटेल नगर और सदर बाजार की ओर जाने वाली सड़क पर स्ट्रीट लाइट बंद होने के कारण रात को अंधेरा रहता है। इसकी वजह से पुस्तकालय से देर रात घर जाने वाले विद्यार्थियों और राहगीरों का आवाजाही करने में परेशानी होती है। गली में स्ट्रीट लाइट बंद होने के कारण दुर्घटना होने की काफी ज्यादा संभावना बनी रहती है। वाहन चालकों को भी अंधेरे में वाहन चलाने में दिक्कत होती है।

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