Gurugram News: बैंक ऑफ इंडिया ने 22 टीबी मरीजों को लिया गोद

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गुरुग्राम। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत निक्षय मित्र पहल के तहत बैंक ऑफ इंडिया ने जीएलआरए इंडिया एनजीओ के साथ मिलकर 22 टीबी मरीजों को छह माह की पोषण सहायता के लिए गोद लिया है। यह पहल बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जीएलआरए इंडिया द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। सेक्टर-46 स्थित सामुदायिक भवन में पोषण सहायता वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य टीबी मरीजों को उपचार अवधि के दौरान आवश्यक पोषण सहायता उपलब्ध कराना था। कार्यक्रम के दौरान 9 इंडेक्स टीबी मरीजों को छह माह की पोषण सहायता प्रदान की गई। कार्यक्रम में बैंक ऑफ इंडिया की ओर से मानव संसाधन विकास विभाग के मुख्य प्रबंधक हिमांशु मणि त्रिपाठी और प्रबंधक संदीप मेहरा, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम की ओर से पूनम, डॉ. सुमन ने सहभागिता की। वहीं, जीएलआरए इंडिया की ओर से गौरव शर्मा, कृष्ण कुमार एवं संतोष उपस्थित रहे। संवाद