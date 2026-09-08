Gurugram News: पैदलपार पथ की छत गिरी, जाग उठे अधिकारी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। खांडसा गांव के पास दिल्ली-जयपुर हाईवे (एनएच-48) पर भूमिगत पैदल पारपथ (सबवे) की छत से प्लास्टर गिरने के बाद एनएचएआई के अधिकारियों की नींद खुल गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि भूमिगत पैदल पारपथ के टूटे हिस्से की जल्द मरम्मत कराई जाएगी। एनएचएआई की टीम जांच करेगी कि सबवे का कितना हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। अधिकारियों के अनुसार, एक-दो दिन में मरम्मत कराकर क्षतिग्रस्त हिस्से को ठीक किया जाएगा।भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने एनएच-48 पर खांडसा गांव स्थित किसान भवन के पास पैदल पारपथ बना हुआ है। इसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी एनएचएआई के पास है। पैदल पारपथ से खांडसा गांव, ओम नगर, हरि नगर, राज नगर, शिवजी पार्क, राजीव नगर, हंस एन्क्लेव, नाहरपुर रूपा के रहने वाले लोगों के समेत अन्य पैदल राहगीर आना-जाना करते हैं।रविवार को पैदल पार पथ की छत से प्लास्टर गिर गया, जिससे लोगों में डर का माहौल है। गनीमत यह रही कि इससे काेई राहगीर घायल नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि पैदल पारपथ का फर्श भी क्षतिग्रस्त अवस्था में है। इसमें गड्ढे बने हुए हैं। साथ ही यहां हमेशा कूड़ा फैला रहता है, जिससे आवागमन करने में परेशानी होती है।भूमिगत पैदल पारपथ (सबवे) की जल्द मरम्मत कराकर छतों के क्षतिग्रस्त हिस्से व दरारों को ठीक कराया जाएगा। सबवे काफी पुराना होने व बारिश में जलभराव के कारण कारण जर्जर होने की स्थिति में हो गया है। मरम्मत के बाद यह ठीक हो जाएगा।