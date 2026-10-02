गुरुग्राम: दो प्रदूषण अधिकारी निलंबित, एआई से गंदगी साफ दिखाने पर सफाई इंस्पेक्टर पर कार्रवाई

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मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम की विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में बड़ा कार्रवाई लिया है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दो क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। नगर निगम के एक सफाई इंस्पेक्टर पर गंदगी की सफाई करवाने के बजाय सोशल मीडिया पर एआई की तस्वीर डालने का मामला सामने आई। जिस पर उसे निलंबित किया गया है। मुख्यमंत्री ने सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों पर भी लापरवाही बरतने वालों को चेतावनी दी है।

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