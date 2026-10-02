Gurugram News: रक्तदान शिविर में 50 लोगों ने किया रक्तदान

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गुरुग्राम। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर रोटरी ब्लड सेंटर की ओर से दो स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाए गए। पहला शिविर गिरिराज ढींगरा ने ढींगरा मोटर्स में अपने स्वर्गीय पिता गोपी चंद ढींगरा की स्मृति में लगाया। दूसरा शिविर रोटरी ब्लड सेंटर में आयोजित हुआ। दोनों शिविरों में कुल 50 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। रोटरी ब्लड सेंटर के प्रेसिडेंट डॉ. मुकेश शर्मा ने रक्तदाताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि नियमित रक्तदान से जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने में मदद मिलती है। उन्होंने रक्तदाताओं को नियमित रक्तदान के लिए प्रेरित किया। शिविर में रोटेरियन ऋषि मुनि भारद्वाज, पवन सपरा, पवन जिंदल, तुलसी दास सलूजा, एडवोकेट नवीन गुप्ता, विनय शंकर और एडवोकेट जेएस मरहट्टा ने भी भाग लिया। संवाद