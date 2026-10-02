Gurugram News: सड़क हादसे में युवक की मौत, छह महीने बाद प्राथमिकी दर्ज

-मृतक के पिता ने बाद में पुलिस को दी शिकायतसंवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। पटौदी बाईपास के पास सड़क हादसे में घायल युवक की उपचार के दौरान मौत के मामले में पुलिस ने करीब छह महीने बाद अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पटौदी थाना पुलिस ने मृतक प्रीतम के पिता जगदीश की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले के बिछाला गांव निवासी जगदीश ने शिकायत में बताया कि उनके बेटे प्रीतम की शादी 26 मार्च 2026 को हुई थी। एक अप्रैल की रात वह मोटरसाइकिल से गुरुग्राम के रामपुरा गांव में अपनी बहन निर्मला से मिलने जा रहा था। परिवार का ही प्रवेश भी दूसरी मोटरसाइकिल से पटौदी की ओर जा रहा था। रात करीब साढ़े 11 बजे पटौदी-नया गांव रोड पर बाईपास के पास अज्ञात वाहन ने प्रीतम की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में प्रीतम गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे पहले सिविल अस्पताल पटौदी में भर्ती कराया गया, जहां से पीजीआई रोहतक रेफर किया गया। इसके बाद तीन अप्रैल को उसे जयपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान 10 अप्रैल को उसकी मौत हो गई। जगदीश ने बताया कि बेटे की मौत के बाद वह मानसिक रूप से परेशान थे, इसलिए तत्काल शिकायत नहीं दे सके। बाद में रिश्तेदार रोहित के साथ पुलिस से संपर्क कर शिकायत दी। पुलिस प्रवक्ता संदीप ने बताया कि पुलिस की ओर से मृतक के परिजनों से संपर्क किया गया था। शिकायत मिलने के बाद अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।