Gurugram News: गलत दिशा में वाहन चलाने पर 34.87 लाख का जुर्माना
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 06:39 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 06:39 PM IST
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गुरुग्राम। यातायात पुलिस ने सितंबर में गलत दिशा में वाहन चलाने वाले 6975 चालकों के चालान किए। इनसे कुल 34.87 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया। पुलिस के अनुसार रांग साइड ड्राइविंग से जाम के साथ सड़क हादसों का खतरा भी बढ़ता है। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से निर्धारित लेन में ही वाहन चलाने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। पुलिस ने कहा कि रांग साइड वाहन चलाना चालक के साथ अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए भी गंभीर खतरा बन सकता है। संवाद
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