{"_id":"6b0451a4b61f7cde0d0905ee","slug":"video-two-day-national-conference-begins-in-gurugram-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम में दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम में पंचायतों और नगर निकायों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें आय के नए स्रोत विकसित करने होंगे। स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग, वित्तीय प्रबंधन और जनभागीदारी से ही गांवों और शहरों का समग्र विकास संभव है। विकसित भारत-2047 का लक्ष्य तभी पूरा होगा, जब देश का हर गांव और शहर का हर वार्ड आत्मनिर्भर और सशक्त बनेगा। यह बात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को गुरुग्राम में कही।

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