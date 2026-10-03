गुरुग्राम: नगर निगम की कार्रवाई से जमीन अतिक्रमण मुक्त, 2.5 एकड़ सरकारी जमीन से हटाए टिन शेड

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गुरुग्राम नगर निगम गुरुग्राम ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वजीराबाद स्थित ढाणी चौक के पास करीब 2.5 एकड़ सरकारी जमीन से अस्थायी टिन शेड हटाए। प्रवर्तन टीम ने मौके पर पहुंचकर अस्थायी ढांचों को ध्वस्त कर जमीन खाली कराई। कार्रवाई संयुक्त आयुक्त रविंद्र मलिक के नेतृत्व में जेई मोहित राणा और टीम ने की। उक्त भूमि का उपयोग कुछ लोगों द्वारा कचरा जलाने के लिए भी किया जा रहा था। इससे क्षेत्र में धुआं एवं प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना रहती थी। नगर निगम द्वारा इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए मौके पर कचरा जलाने और कचरा डालने से लोगों को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई।

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