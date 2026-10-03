Gurugram News: त्योहारों से पहले मिठाइयों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की नजर

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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। नवरात्र, दशहरे और अन्य त्योहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाई और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने के लिए दुकानों का निरीक्षण शुरू कर दिया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की ओर से मिठाई की दुकानों से खोया, पनीर, घी, दूध और तैयार मिठाइयों के सैंपल लिए जा रहे हैं। इन सैंपल को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है।खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बुधवार को इस्लामपुर गांव से एक दुकान से पनीर के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। वहीं, शुक्रवार को खांडसा मंडी से पनीर, मसालों और सिविल लाइन से आटा के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। साथ ही सदर बाजार के खाद्य पदार्थ बेचने वाले कारोबारियों को जागरूक भी किया।खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि त्योहार के दौरान मिठाइयों की मांग बढ़ने के कारण मिलावट की आशंका को देखते हुए विभाग की ओर से निगरानी बढ़ाई जाएगी। जांच के दौरान लिए गए सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग के लेखाकार पीके यादव ने बताया कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के साथ साफ-सफाई, खाद्य सामग्री की पैकिंग और एक्सपायरी डेट की भी विशेष रूप से जांच की जाएगी।