{"_id":"6a9ec53f34b209719e040d9c","slug":"video-suspense-on-gurugrams-rank-in-clean-air-survey-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में गुरुग्राम की रैंक पर सस्पेंस, लेकिन हवा की सेहत ने बढ़ाई चिंता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम साइबर सिटी में साफ हवा के लिए सरकारी स्तर पर लगातार प्रयासों के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन शहर की हवा की वास्तविक तस्वीर अब भी चिंता बढ़ाने वाली है। सोमवार को जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026 में लखनऊ ने एक करोड़ से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया। इंदौर दूसरे और जबलपुर तीसरे स्थान पर रहे। दिल्ली 30वें स्थान पर रही। हालांकि, उपलब्ध आधिकारिक और प्रमुख रिपोर्टों में अभी गुरुग्राम की सटीक रैंक और स्कोर स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है। गुरुग्राम की चिंता इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसी साल मार्च में शहर की हवा ने देशभर में सबसे खराब स्थिति दिखाई थी। उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2026 में गुरुग्राम का औसत पीएम 2.5 स्तर 116 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा और इसे देश का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया।

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