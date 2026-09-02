गुरुग्राम में पालिका व फायर कर्मचारियों की हड़ताल 6 सितंबर तक बढ़ी

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हरियाणा में नगरपालिका और फायर कर्मचारियों की हड़ताल सरकार की कथित तानाशाही और हठधर्मिता के कारण 6 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। यह फैसला सरकार द्वारा बड़ी संख्या में फायर कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस और निलंबन आदेश जारी किए जाने के विरोध में लिया गया। आज गुरुग्राम में कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर नोटिसों की प्रतियां जलाईं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

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