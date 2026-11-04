{"_id":"6aeaceeae004ed48d70ed7ae","slug":"video-sdo-in-gurugram-suspended-for-creating-fake-ids-2026-11-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: फर्जी आईडी बनाने वाले एसडीओ को किया सस्पेंड, सरकारी खजाने में जमा करना होगा तीन माह का वेतन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम: फर्जी आईडी बनाने वाले एसडीओ को किया सस्पेंड, सरकारी खजाने में जमा करना होगा तीन माह का वेतन

Vijay Singh Pundir

Updated Wed, 04 Nov 2026 11:51 AM IST Updated Wed, 04 Nov 2026 11:51 AM IST







Link Copied



मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में समस्याएं सुनी। ... और पढ़ें

विज्ञापन