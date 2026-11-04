Gurugram News: टीवीसी की बैठक जल्द आयोजित कराने की मांग

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गुरुग्राम। रेहड़ी-पटरी मजदूर यूनियन और टाउन वेंडिंग कमेटी (टीवीसी) सदस्यों ने संयुक्त आयुक्त पूजा चावरिया को शिकायत पत्र सौंपा। उन्होंने गुरुग्राम में लंबे समय से टीवीसी की बैठक न होने पर चिंता जताई। विक्रेताओं को सीओवी नवीनीकरण, नए जोन न बनने और अतिक्रमण से परेशानी हो रही है। सदस्यों ने जल्द बैठक बुलाकर समस्याओं के समाधान की मांग की। संवाद