फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Cleanliness awareness program organized on Diwali

Gurugram News: दिवाली पर स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

Wed, 04 Nov 2026 07:22 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 07:22 PM IST
विज्ञापन
Cleanliness awareness program organized on Diwali
मानेसर। दिवाली के अवसर पर वार्ड-8 स्थित श्री मौनी बाबा गोशाला में एक एनजीओ की टीम ने स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान लोगों को स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल दिवाली मनाने का संदेश दिया गया। टीम के सदस्यों ने लोगों को गोबर से बने दीये और अन्य सामान इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि गोबर के दीयों से पर्यावरण साफ रखने में मदद मिलती है। लोगों को प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करने की सलाह भी दी गई। टीम ने घरों से निकलने वाले कचरे को अलग-अलग रखने की जानकारी दी। गीले और सूखे कचरे को अलग रखने से उसका सही निपटान होता है। कार्यक्रम के माध्यम से समझाया गया कि छोटी अच्छी आदतें शहर को साफ रख सकती हैं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed