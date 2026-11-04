Gurugram News: दो अधिकारियों की आधी सैलरी कटी, पटवारी सस्पेंड

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नंबर गेम - 08 जोन में बनेंगी कमेटियांअमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में लापरवाही पाए जाने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अलग-अलग तीन के खिलाफ कार्रवाई की है। बैठक में कुल 15 शिकायतें सुनवाई के लिए रखी गईं। मुख्यमंत्री ने इनमें से 11 का मौके पर ही निपटारा कर दिया, जबकि चार मामलों को अगली बैठक तक लंबित रखते हुए संबंधित अधिकारियों से कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आमजन की समस्याओं का समयबद्ध और प्रभावी समाधान सरकार की प्राथमिकता है। सरकारी कामकाज में लापरवाही और नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।पटौदी-जटौली मंडी नगर परिषद क्षेत्र में गलत तरीके से प्रॉपर्टी आईडी बनाने की शिकायत पर सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने तत्कालीन बिल्डिंग इंस्पेक्टर और म्युनिसिपल इंजीनियर की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। जांच में सामने आया कि दोनों अधिकारियों ने सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना निर्धारित नियमों और प्रक्रिया की अनदेखी कर प्रॉपर्टी आईडी बनाई थीं। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए मुख्यमंत्री ने दोनों की तीन माह तक 50 प्रतिशत सैलरी काटने, चार्जशीट करने और हरियाणा के एनसीआर जिलों से बाहर तबादला करने के निर्देश दिए।नगर निगम गुरुग्राम के एक पटवारी पर नागरिक के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप सामने आने पर मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। शिकायत की सुनवाई के बाद संबंधित पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने को कहा।गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालयों की सफाई और रखरखाव को लेकर मिल रही शिकायतों पर भी मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। उन्होंने दोनों निगमों के सभी आठ जोन में तीन सदस्यीय कमेटियां गठित करने के निर्देश दिए। प्रत्येक कमेटी में एक सरकारी अधिकारी भी शामिल होगा। गुरुग्राम के छह और मानेसर के दो जोन में सार्वजनिक शौचालयों का निरीक्षण कर कमेटियां एक माह के भीतर रिपोर्ट सौंपेंगी। रिपोर्ट के आधार पर सफाई और रखरखाव की व्यवस्था में सुधार किया जाएगा।सड़क के जीर्णोद्धार कार्य में लापरवाही और निर्धारित मानकों के अनुरूप काम नहीं होने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के संबंधित कार्यकारी अभियंता की एक माह की सैलरी काटने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण और मरम्मत के कार्यों में गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए। अधिकारियों को विकास कार्यों की नियमित निगरानी करनी होगी। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, पटौदी विधायक बिमला चौधरी, सोहना विधायक तेजपाल तंवर और गुरुग्राम विधायक मुकेश शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।बैठक में सरकारी स्कूल के भवन के जीर्णोद्धार से जुड़ी शिकायत पर मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में सरकारी स्कूलों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की योजना मंजूर की गई है। इसके तहत दिसंबर 2027 के अंत तक 400 से अधिक सरकारी स्कूलों को नए भवन उपलब्ध करवाए जाएंगे। सरकार का प्रयास है कि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और आधुनिक सुविधाएं मिलें।