फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Space secured for laying lines for the 220 kV substation

Gurugram News: 220 केवी सबस्टेशन के लिए लाइन बिछाने की जगह मिली

Wed, 04 Nov 2026 07:38 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 07:38 PM IST
विज्ञापन
Space secured for laying lines for the 220 kV substation
गुरुग्राम। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम (एचवीपीएन) को सेक्टर-99 स्थित 220 केवी बिजली सबस्टेशन के लिए जीएमडीए से जमीन की अनुमति मिल गई है। करीब 22 करोड़ रुपये के खर्च से बना यह सबस्टेशन अगस्त में तैयार हो गया था, पर जमीन न मिलने से केबल से नहीं जुड़ सका था। द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए लाइन डाली जानी है। जीएमडीए ने कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी है। एक शर्त यह है कि पानी या सीवेज लाइन की योजना बनने पर एचवीपीएन को अपनी लाइन हटानी होगी। लाइन बिछाने में करीब एक साल लगेगा। इसके चालू होने से सेक्टर-99 से 102 की सोसाइटियों को बिजली कटौती से राहत मिलेगी और दौलताबाद सबस्टेशन का भार कम होगा। एचवीपीएन के अधीक्षण अभियंता केके सरकार ने बताया कि लाइन बिछाने का प्रस्ताव मुख्यालय भेजा गया है और टेंडर जारी होंगे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed