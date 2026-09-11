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गुरुग्राम में सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म, शनिवार से लौटेंगे कर्मचारी

विकास कुमार

Updated Fri, 11 Sep 2026 10:40 PM IST Updated Fri, 11 Sep 2026 10:40 PM IST







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सफाई कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल खत्म करने का एलान किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से चंडीगढ़ में बैठक के बाद नगरपालिका कर्मचारी संघ ने यह निर्णय लिया। बैठक में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी भी मौजूद रहे। ... और पढ़ें

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