{"_id":"6aee0c081c45c45ea706fd52","slug":"video-sale-of-decorative-lights-and-strings-of-electric-lights-in-the-market-for-diwali-decorations-2026-11-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"दीपावली पर सजाने के लिए बाजार में झालर और बिजली की लड़ियों की बिक्री","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम में दीपावली पर घरों और प्रतिष्ठानों को सजाने के लिए बाजार में झालर और बिजली की लड़ियों की खूब खरीदारी हो रही है। वहीं, पारंपरिक सजावट के लिए फूलों की मांग भी बनी हुई है। लोग दरवाजों, पूजा स्थलों और घरों के मुख्य द्वार को गेंदे और गुलाब के फूलों से सजा रहे हैं। बाजार में गेंदे की लड़ियों के साथ खुले फूलों की भी मांग है। पिछले साल के मुकाबले इस बार फूलों की मांग और कीमतों में पहले से इजाफा हुआ है। जिस कारण बिक्री पर भी असर पड़ा है।

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