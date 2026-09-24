{"_id":"6ab55819d9fc39e3cc0b0ba6","slug":"video-road-caves-in-due-to-sewer-line-leakage-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"सीवर लाइन में रिसाव के चलते धंसी सड़क, मिट्टी डालकर नगर निगम ने ठीक किया रास्ता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम में बसई रोड की खराब हालत एक बार फिर सामने आई है। एनके फैक्ट्री के पास सड़क का एक हिस्सा अचानक धंस गया। पुरानी सीवर लाइन होने के कारण उस स्थान पर रिसाव हो रहा था। जिसके कारण यह सड़क धंसी बताई जा रही है। सड़क पर एक बड़ा गड्ढा बन गया है। जिसे नगर निगम की ओर से देर शाम मिट्टी डालकर ढक दिया गया है। इस रोड से गुजरने वाले लोग टूटी सड़क से परेशान हैं।

... और पढ़ें