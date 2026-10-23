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बिजली संकट से उद्योगों पर दोहरी मार, दो दिन में 3000 करोड़ के कारोबार का नुकसान
बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों की हड़ताल से जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में संकट गहरा गया है। बिजली आपूर्ति बाधित होने से दौलताबाद, कादीपुर, उद्योग विहार, मानेसर और सेक्टर-37 सहित कई औद्योगिक क्षेत्रों की इकाइयों में उत्पादन ठप हो गया है। कारोबारियों के अनुसार, दूसरे दिन को मिलाकर जिले में बिजली न होने के कारण करीब 3000 करोड़ रुपये के कारोबार का नुकसान हो चुका है। लगातार बिजली संकट से उद्योगपतियों की चिंता बढ़ गई है। वहीं, त्योहारी सीजन में ऑर्डर समय पर पूरे करना भी चुनौती बन गया है।
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