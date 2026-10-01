फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Multi level parking in Udyog Vihar to be seven storeyed; budget to increase

उद्योग विहार में सात मंजिला होगी बहुमंजिला पार्किंग, बढ़ेगा बजट

Thu, 01 Oct 2026 09:19 PM IST
Akash Dubey
Akash Dubey Akash Dubey
Updated Thu, 01 Oct 2026 09:19 PM IST
Multi level parking in Udyog Vihar to be seven storeyed; budget to increase
उद्योग विहार फेज चार में प्रस्तावित बहुमंजिला पार्किंग की योजना में बदलाव किया जा रहा है। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) ने पार्किंग की ऊंचाई बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अब यहां पहले प्रस्तावित पांच मंजिल के बजाय जमीन के नीचे तीन और ऊपर सात मंजिल का निर्माण करने की योजना तैयार की जा रही है। योजना में बदलाव के साथ इसका बजट भी बढ़ेगा। संशोधित तकनीकी योजना तैयार होने के बाद पार्किंग निर्माण के लिए टेंडर जारी किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

नारनौल: सिलारपुर में 11 लाख के नाले निर्माण में घटिया सामग्री लगाने का आरोप

Narnaul: Allegations of substandard materials used in the construction of an ₹11 lakh drain in Silarpur.
Mahendragarh/Narnaul
01 Oct 2026

बादली कॉलेज में नशा मुक्त भारत अभियान के 6 वर्ष पूरे होने पर जागरूकता कार्यक्रम

Awareness program at Badli College marking the completion of six years of the 'Nasha Mukt Bharat Abhiyan' (Drug-Free India Campaign).
Jhajjar/Bahadurgarh
01 Oct 2026

रामपुर के दो स्कूलों में विद्यार्थियों को रेबीज से बचाव की जानकारी, पशुपालन विभाग ने किया जागरूक

rampur schools students awareness rabies prevention animal husbandry department
Rampur Bushahar
01 Oct 2026

बरेली: नवरात्र से पहले सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश

Instructions issued to make roads pothole-free before Navratri
Bareilly
01 Oct 2026

बरेली: शराब के नशे में दो भाइयों ने गर्ल्स कॉलेज के बाहर किया हंगामा, पुलिस ने पकड़ा

Two brothers created a ruckus outside a girls' college
Bareilly
01 Oct 2026
विज्ञापन

सिरमौर: नाहन में रियासतकालीन पेयजल टैंकों की बदलेगी तस्वीर

Sirmaur: Face of princely-era drinking water tanks in Nahan set to change.
Sirmour
01 Oct 2026

नाहन: हंसते-खेलते, नाचते-गाते मनाया अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस

Nahan: Senior Citizens' Day celebrated with laughter, play, song, dance, and joy
Sirmour
01 Oct 2026
विज्ञापन

नोएडा: 3 से 10 अक्तूबर तक श्रीमद्भागवत कथा का भव्य आयोजन

Grand Shrimad Bhagwat Katha event in Noida from October 3 to 10
Noida
01 Oct 2026

गाजीपुर पुलिस ने डिलीवरी से असलहा तस्करों को दबोचा, बैग खोले तो निकले 38 असलहे

Ghazipur police arrested three miscreants for arms smuggling
Ghazipur
01 Oct 2026

कानपुर: बस से गिरकर हेड कांस्टेबल गंभीर, हैलट अस्पताल में तोड़ा दम

Kanpur Head Constable critically injured after falling from bus succumbs at Hallet Hospital
Kanpur
01 Oct 2026

बुलडोजर के सामने गूंजे भजन, विरोध के बीच मंदिर ढहाने पहुंची मेडा की टीम बिना कार्रवाई लौटी

Devotional Songs Echo as MDA Team Returns Without Action Amid Protest Over Temple Demolition in Meerut
Meerut
01 Oct 2026

बदायूं: वीर सहाय नगला गांव पर कटान का खतरा, ग्रामीणों ने की बचाव कार्य शुरू कराने की मांग

ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन
Budaun
01 Oct 2026

एसएसआरवीएम ऊना में भव्य कार्निवल, 300 से अधिक बच्चों ने झूलों और मनोरंजक गतिविधियों का लिया आनंद

ssrvm una grand carnival 300 students enjoy fun activities
Una
01 Oct 2026

नशामुक्त युवा और स्वस्थ जीवनशैली का संदेश लेकर आयोजित हुई हेल्थ रन एवं हेरिटेज वॉक

Health Run and Heritage Walk organized with the message of a drug-free youth and a healthy lifestyle
Chamoli
01 Oct 2026

सोलन: नौणी विश्वविद्यालय में तीसरे दिन भी एबीवीपी का प्रदर्शन जारी, छात्र हितों के मुद्दों पर उठाई आवाज

abvp protest continues third day nauni university student issues
Solan
01 Oct 2026

VIDEO: हिस्ट्रीशीटर समेत 12 पर रंगदारी, धमकी की प्राथमिकी

History-Sheeter Among 12 Booked for Demanding ₹15 Lakh Extortion
Agra
01 Oct 2026

VIDEO: पहले बने मददगार फिर डिजिटल अरेस्ट का जाल, चाय विक्रेता से ठगे 16 लाख

Tea Seller Duped of ₹16.50 Lakh in Digital Arrest Scam
Agra
01 Oct 2026

VIDEO: पार्किंग-अतिक्रमण का जाल, जाम में जनता बेहाल, अफसरों की नहीं टूट रही नींद

Illegal Parking and Encroachments Trigger Traffic Chaos Across Agra
Agra
01 Oct 2026

Video: स्ट्राफ फीस न देने पर नर्सिंग छात्रा को परीक्षा से रोका, परिजनों ने हाईवे जाम कर किया प्रदर्शन

Video: स्ट्राफ फीस न देने पर नर्सिंग छात्रा को परीक्षा से रोका, परिजनों ने हाईवे जाम कर किया प्रदर्शन
Lucknow
01 Oct 2026

Video: बुजुर्ग महिला की चेन लूटने वाला लुटेरा गिरफ्तार, चेन भी बरामद की

Video: बुजुर्ग महिला की चेन लूटने वाला लुटेरा गिरफ्तार, चेन भी बरामद की
Lucknow
01 Oct 2026

Video: 23 स्कूलों के बीच ‘द प्लेटफॉर्म-2026’ का आगाज, प्रतियोगिता में दिखेगा छात्रों का हुनर

Video: 23 स्कूलों के बीच ‘द प्लेटफॉर्म-2026’ का आगाज, प्रतियोगिता में दिखेगा छात्रों का हुनर
Lucknow
01 Oct 2026

Video: कैलाश हॉस्टल में देर रात तक प्रदर्शन के बाद कुलपति पहुंचे, छात्र-छात्राओं से जानेंगे समस्याएं

Video: कैलाश हॉस्टल में देर रात तक प्रदर्शन के बाद कुलपति पहुंचे, छात्र-छात्राओं से जानेंगे समस्याएं
Lucknow
01 Oct 2026

Video: महंगी चीनी-दाल के विरोध में महिलाओं का मार्च, बेलन और थाली लेकर किया प्रदर्शन

Video: महंगी चीनी-दाल के विरोध में महिलाओं का मार्च, बेलन और थाली लेकर किया प्रदर्शन
Lucknow
01 Oct 2026

बिहार: पानापुर में गंडक का कहर, सरौजा भगवानपुर के पास टूटा तटबंध; निचले इलाकों पर मंडराया बाढ़ का खतरा

Saran embankment breaches at Saraunja Bhagwanpur due to mounting pressure from the Gandak River:
Bihar
01 Oct 2026

पीलीभीत: भाकियू ने किसान और जनसमस्याओं को लेकर किया प्रदर्शन, दिया ज्ञापन

धरने पर बैठे किसान
Pilibhit
01 Oct 2026

फिरोजपुर मंडल में ‘एक दिन, एक घंटा, एक साथ’ के तहत श्रमदान

Shramdaan under 'One Day, One Hour, Together' in Firozpur division
Chandigarh-Punjab
01 Oct 2026

Video: लोक भवन में 87 इंटरसेप्टर वाहनों को मुख्यमंत्री योगी ने किया फ्लैग ऑफ

Video: लोक भवन में 87 इंटरसेप्टर वाहनों को मुख्यमंत्री योगी ने किया फ्लैग ऑफ
Lucknow
01 Oct 2026

Video: मुख्यमंत्री आवास से चंद कदम दूर पार्क रोड पर घंटों जाम, मरीजों और राहगीरों की बढ़ी परेशानी

Video: मुख्यमंत्री आवास से चंद कदम दूर पार्क रोड पर घंटों जाम, मरीजों और राहगीरों की बढ़ी परेशानी
Lucknow
01 Oct 2026

VIDEO: अयोध्या में दुर्गा पूजा व रामलीला समन्वय समिति की बैठक

VIDEO: अयोध्या में दुर्गा पूजा व रामलीला समन्वय समिति की बैठक
Ayodhya
01 Oct 2026

VIDEO: कोरखाना मुख्य मार्ग पर जलभराव, एक साल से लोग परेशान, रोज गुजरते हैं हजारों लोग

VIDEO: कोरखाना मुख्य मार्ग पर जलभराव, एक साल से लोग परेशान, रोज गुजरते हैं हजारों लोग
Ayodhya
01 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed