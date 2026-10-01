उद्योग विहार में सात मंजिला होगी बहुमंजिला पार्किंग, बढ़ेगा बजट

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उद्योग विहार फेज चार में प्रस्तावित बहुमंजिला पार्किंग की योजना में बदलाव किया जा रहा है। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) ने पार्किंग की ऊंचाई बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अब यहां पहले प्रस्तावित पांच मंजिल के बजाय जमीन के नीचे तीन और ऊपर सात मंजिल का निर्माण करने की योजना तैयार की जा रही है। योजना में बदलाव के साथ इसका बजट भी बढ़ेगा। संशोधित तकनीकी योजना तैयार होने के बाद पार्किंग निर्माण के लिए टेंडर जारी किया जाएगा।

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