डीएवी राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में गुरुग्राम की टीम रही ओवरऑल विजेता

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गुरुग्राम क्लस्टर की ओर से 30 सितंबर और एक अक्तूबर को डीएवी राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। एरोबिक्स, हैंडबॉल और क्रिकेट की प्रतियोगिताएं डीएवी पब्लिक स्कूल, सेक्टर-49 में, जबकि कबड्डी के मुकाबले डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल, भोंडसी में हुए। प्रतियोगिता का आयोजन क्लस्टर हेड चारु मैनी के मार्गदर्शन में किया गया। हरियाणा क्षेत्र के विभिन्न डीएवी स्कूलों के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। समापन समारोह में चारु मैनी ने विजेता खिलाड़ियों और टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

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