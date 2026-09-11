गुरुग्राम ने अंडर-17 में जीता राज्य स्तरीय लॉन टेनिस खिताब

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गुरुग्राम जिले में आयोजित 59वीं राज्य स्तरीय स्कूली लॉन टेनिस प्रतियोगिता का बृहस्पतिवार को समापन हो गया। तीन दिन तक चली प्रतियोगिता में प्रदेशभर के खिलाड़ियों ने अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के मुकाबले सेक्टर-56 स्थित निजी लॉन टेनिस अकादमी में कराए गए। तीनों आयु वर्गों में खिला

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