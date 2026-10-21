वीडियो: इलेक्ट्रॉनिक खिलौना उद्योग में गुरुग्राम की बनेगी नई पहचान, 10 हजार करोड़ के निवेश की तैयारी

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ऑटोमोबाइल और उसके कलपुर्जों के निर्माण के लिए देश-दुनिया में पहचान रखने वाला गुरुग्राम अब इलेक्ट्रॉनिक खिलौना उद्योग के नए केंद्र के रूप में उभरने की तैयारी में है। प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसके तहत जिले में करीब 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इस क्षेत्र के विकसित होने से पांच हजार से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) की ओर से संभावित निवेशकों से बातचीत भी की जा रही है।

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