{"_id":"6a8ee90fd6368a7b2009e78e","slug":"video-gurugram-joint-front-stages-two-hour-protest-after-demands-remain-unmet-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: मांगे पूरी नहीं होने पर सांझा मोर्चा ने दो घंटों का विरोध प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हरियाणा रोडवेज कर्मचारी सांझा मोर्चा द्वारा पूर्व में घोषित प्रोग्राम के तहत बुधवार को गुरुग्राम डिपो में सांझा मोर्चा ने दो घंटों का विरोध प्रदर्शन किया। मंच का संचालन राज्य उपप्रधान संदीप दलाल ने किया। मोर्चा सदस्य सतेंद्र कादयान, मनीष दलाल, अमित राठी, सोमबीर यादव, रविंद्र हुड्डा, हरवीरेंद्र की संयुक्त अध्यक्षता में दो घंटे का विरोध प्रदर्शन करके गुरुग्राम डिपो सुपरिडेंट श्री राजेश कुमार जी को परिवहन मंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। प्रदर्शन में शामिल कर्मचारियों को संबोधित करते हुए मोर्चे के वरिष्ठ सदस्य व राज्य प्रधान पवन सहारन और राज्य उपप्रधान संदीप दलाल ने कहा कि परिवहन मंत्री कर्मचारियों से किए गए वायदे पर अमल नहीं कर रहे। 25 जुलाई को परिवहन मंत्री के आवास के घेराव के दौरान मंत्री ने कर्मचारियों के बीच पहुंचकर ज्ञापन लिया था और 15 दिन के भीतर कर्मचारियों की मांगों पर बैठक बुलाने का आश्वासन दिया था। लेकिन तय समय बीत जाने के बाद भी बैठक बुलाने संबंधी पत्र जारी नहीं किया गया है। इससे रोडवेज कर्मचारियों में भारी रोष है।

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