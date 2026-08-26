{"_id":"6a8f200b971c1effa103488c","slug":"video-work-on-a-permanent-solution-for-waterlogging-has-begun-iit-experts-are-providing-assistance-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"जलभराव के स्थायी समाधान पर काम शुरू, आईआईटी विशेषज्ञ कर रहे मदद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम शहर में जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए कार्य तेज कर दिया गया है। इसी क्रम में बुधवार को आईआईटी गांधीनगर के प्रोफेसर विवेक कपाड़िया और प्रोफेसर उदित भाटिया ने गुरुग्राम का दौरा किया। उन्होंने नगर निगम गुरुग्राम (एमसीजी) और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) के अधिकारियों के साथ जलभराव प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया।

... और पढ़ें