महाराणा प्रताप स्वर्ण जयंती पार्क में बनेगा 2.15 किमी लंबा ईपीडीएम सिंथेटिक ट्रैक

गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) द्वारा सेक्टर-29 स्थित महाराणा प्रताप स्वर्ण जयंती पार्क (लेजर वैली पार्क) में 2.15 किलोमीटर लंबा ईपीडीएम सिंथेटिक ट्रैक विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य पार्क में आने वाले शहरवासियों को बेहतर फिटनेस और मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस परियोजना के तहत पार्क में मौजूद कच्चे ट्रैक को आधुनिक, समतल और कुशनयुक्त सिंथेटिक ट्रैक में बदला जाएगा। इससे पार्क में रोजाना वॉकिंग, जॉगिंग और रनिंग करने वाले लोगों को अधिक आरामदायक सुविधा मिल सकेगी। ईपीडीएम सिंथेटिक रबर से तैयार होने वाला यह ट्रैक मौजूदा कच्चे ट्रैक की तुलना में अधिक समतल और आरामदायक होगा। इसकी कुशनयुक्त एवं शॉक-एब्जॉर्बिंग सतह नियमित रूप से चलने, जॉगिंग और दौड़ने के दौरान पैरों, टखनों और घुटनों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने में मदद करेगी। यह ट्रैक खुले वातावरण में नियमित उपयोग और बदलते मौसम को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। इसकी टिकाऊ सतह रोजाना बड़ी संख्या में आने वाले वॉकर, जॉगर और रनर्स के लिए उपयोगी साबित होगी। इसे 10 जनवरी, 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
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