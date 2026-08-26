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राजस्व विभाग के नए पोर्टल की खामियों के विरोध में पटवारी-कानूनगो का धरना जारी - पटेल नगर स्थित पटवार घर के गेट पर ताला बंद, लोगों के नहीं हो रहे काम - ऑन लाइन रजिस्ट्री में आ रही खामी का कौन है जिम्मेदार - पहले एक तहसील में पाटलेट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरु करते रजिस्ट्री - अपनी मांग को लेकर उपयुक्त के माध्यम से राजस्व मंत्री को ज्ञापन सौंपा गुरुग्राम। राजस्व विभाग के नए पोर्टल और डिजिटल क्रॉप सर्वे में आ रही तकनीकी दिक्कतों के विरोध में दी रेवेन्यु पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन का धरना बुधवार को सातवें दिन भी जारी रहा। एसोसिएशन ने समस्याओं का जल्द समाधान नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। पटेल नगर स्थित पटवार घर के गेट पर ताला बंद रहा और लोगों के कार्य नहीं हुए। धरना दे रहे पटावारियों का कहना है कि सरकार ने ऑन लाइन रजिस्ट्री तो शुरु कर दिया पर उसकी खामी के लिए पटवारी जिम्मेवार होगा। पहले सब कुछ ठीक होने के बाद इसे शुरु किया जाना चाहिए था। राजस्व के हर काम के लिए जिम्मेवारी पटवारी की होगी तो उनको भी सुनना चाहिए था। एसोसिएशन के जिला प्रधान सतपाल यादव ने बताया कि जमाबंदी और इंतकाल के लिए लागू किए गए नए पोर्टल में पिछले चार महीनों से रिकॉर्ड में अनियमितताएं और तकनीकी खामियां सामने आ रही हैं। इससे राजस्व कर्मचारियों के साथ-साथ आम लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रिकॉर्ड संबंधी काम के लिए लोगों को बार-बार तहसीलों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इससे पटवारियों और आमजन के बीच विवाद की स्थिति भी बन रही है।

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