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गुरुग्राम: खेल महाकुंभ के लिए जिले को मिली क्रिकेट, हैंडबॉल और वॉलीबाल मेजबानी

Wed, 21 Oct 2026 10:42 PM IST
अनुज कुमार
Anuj Kumar अनुज कुमार
Updated Wed, 21 Oct 2026 10:42 PM IST
Gurugram District to host cricket, handball, and volleyball for Khel Mahakumbh
प्रदेश के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और खेल के मैदान में दमखम साबित करने का अवसर देने के लिए खेल महाकुंभ का आयोजन 16 नवंबर से किया जाएगा। इस बार प्रदेश के 10 जिलों में 30 खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। प्रत्येक जिले को तीन-तीन खेलों के आयोजन की जिम्मेदारी दी गई है। जिले को भी तीन खेलों की मेजबानी सौंपी गई है। जिले में क्रिकेट, हैंडबॉल और वॉलीबाल के मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। खेल महाकुंभ के तहत जिले में होने वाली प्रतियोगिताओं में विभिन्न आयु वर्ग के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। आयोजन को लेकर खेल विभाग की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रतियोगिताओं के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धा का मंच मिलेगा, वहीं अलग-अलग खेलों में अपनी क्षमता साबित करने का मौका भी मिलेगा।
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