गुरुग्राम में 250 गज की कोठी में रहने वाली बुजुर्ग महिला छोटी बेटी के पास रहने को मजबूर

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गुरुग्राम में किसी जमाने में सेक्टर 4 में रहने वाली बुजर्ग महिला दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। बड़ी बेटी को घर देना भारी पड़ रहा है। बुर्जुग महिला को मंहगा पड़ा। 77 साल की महिला छोटी बेटी के घर रह कर गुजारा कर रही है। बुढ़ापे में न्याय पाने के लिए धक्के खा रही है। समाधान शिविर में मामले की सुनवाई चल रही है। प्रशासन की ओर से भेजी गई नोटिस के जवाब में बेटी ने पूरे मामले को अनसुना कर दिया है। 250 गज की कोठी पति ने बना कर दिया था, पति की मौत के बाद बड़ी बेटी को रहने के लिए दिया था।

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