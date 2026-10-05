कांग्रेस नेता ने फर्रुखनगर अनाज मंडी पहुंचकर बाजरा खरीद का लिया जायजा

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जिला कांग्रेस कमेटी गुरुग्राम ग्रामीण के अध्यक्ष एवं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी वर्धन यादव ने सोमवार को फर्रुखनगर अनाज मंडी पहुंचकर बाजरा खरीद व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने किसानों, आढ़तियों और मंडी अधिकारियों से बातचीत कर खरीद की स्थिति की जानकारी ली। वर्धन यादव ने दावा किया कि एक से पांच अक्टूबर तक पांच दिनों में मंडी में करीब 11,500 क्विंटल बाजरा पहुंच चुका है, लेकिन अब तक एक दाना भी सरकार की ओर से घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2900 रुपये प्रति क्विंटल पर नहीं खरीदा गया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुखबीर तंवर ने मंडी की सफाई, शौचालय, पेयजल और बैठने की व्यवस्था पर सवाल उठाए।

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