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गुरुग्राम: मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान जारी, 1504 केंद्रों पर दावे-आपत्तियां प्राप्त
गुरुग्राम में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर-2026) अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत शनिवार को जिले के सभी 1504 मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में मतदाताओं से दावे और आपत्तियां प्राप्त की गईं। प्रशासन की ओर से रविवार को भी हर बूथ पर कैंप का आयोजन किया गया है। जिसमें आम लोग अपनी शिकायत बीएलओ से सीधे कर सकते हैं। जिसका मौके पर ही निराकरण किया जाएगा।
अब तक नाम शामिल करने के लिए 36,980 फॉर्म-6 प्राप्त हुए हैं। नाम हटाने के लिए 1,617 फॉर्म-7 और मतदाता सूची में विवरण संशोधन के लिए 36,772 फॉर्म-8 जमा किए गए हैं। जिलाधिकारी उत्तम सिंह ने जिलावासियों से अपील की है कि वे प्रारंभिक मतदाता सूची में अपना और अपने परिवार के सभी पात्र सदस्यों का नाम जांच लें। उन्होंने कहा कि यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम सूची में नहीं है, तो फॉर्म-6 के माध्यम से शामिल करवाया जा सकता है। अपात्र, मृत या स्थानांतरित मतदाता का नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 का उपयोग किया जा सकता है। नाम, पता, आयु या फोटो जैसे विवरण में संशोधन के लिए फॉर्म-8 निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जमा किया जा सकता है। गुरुग्राम जिले में पटौदी (अनुसूचित जाति), सोहना, बादशाहपुर और गुरुग्राम चार विधानसभा क्षेत्र हैं।
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