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गुरुग्राम: सेक्टर-72 बूस्टिंग स्टेशन तक पहुंचा नहरी पानी, जल्द शुरू होगी सप्लाई; ग्वाल पहाड़ी को भी आपूर्ति

Wed, 09 Sep 2026 05:58 PM IST
अनुज कुमार
Anuj Kumar अनुज कुमार
Updated Wed, 09 Sep 2026 05:58 PM IST
Canal water reaches Gurugram Sector-72 boosting station
चंदू बुढ़ेरा नहरी पानी शोधन संयंत्र से सेक्टर-72 स्थित बूस्टिंग स्टेशन तक पानी पहुंच गया है। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने करीब 18 किलोमीटर लंबी मुख्य पाइपलाइन का ट्रायल पूरा कर लिया है। अब बूस्टिंग स्टेशन के टैंक की सफाई और वितरण नेटवर्क की जांच के बाद इसे शुरू करने की तैयारी की जा रही है। यहीं से ग्वाल पहाड़ी बूस्टिंग स्टेशन को भी पानी की आपूर्ति की जानी है। सेक्टर-72 बूस्टिंग स्टेशन के चालू होने से सेक्टर 57 से 80 तक 23 सेक्टरों में पेयजल आपूर्ति बेहतर होने की उम्मीद है। अभी इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से सेक्टर-51 बूस्टिंग स्टेशन से पानी की आपूर्ति की जा रही है। इसके शुरू होने से सेक्टर-51 स्टेशन पर दबाव भी कम होगा। हालांकि अभी बूस्टिंग स्टेशन से सेक्टरों में पानी सप्लाई करने की चुनौती है। आउटलेट में भी लीकेज समेत अन्य समस्या आ सकती है। सेक्टर-72 बूस्टिंग स्टेशन से ग्वाल पहाड़ी क्षेत्र में भी नहरी पानी पहुंचाया जाना है।
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