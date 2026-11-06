गुरुग्राम में यात्रियों की सुविधा के लिए 13 अतिरिक्त रोडवेज बसें भेजी

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दिवाली त्योहार पर यात्रियों की सुविधा के लिए शुक्रवार को गुरुग्राम डिपो प्रबंधन ने 13 अतिरिक्त रोडवेज बसें संचालित की। हालांकि कई रूटों पर जाने वाले यात्रियों ने दिन में बसों का इंतजार करना पड़ा। रूटों पर यात्रियों को बसें नहीं मिलने के कारण डिपो अधिकारियों के दावें हवा-हवाई होते दिखाई दिए। बस अड्डा पर काफी यात्री बसों को इंतजार करते दिखाई दिए।

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