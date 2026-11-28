{"_id":"6b0b16bdd3f833c1d7084332","slug":"video-varsha-initiative-to-reduce-pollution-at-charm-castle-society-from-24th-floor-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"चार्म कैसल सोसाइटी में प्रदूषण कम करने के लिए 24वीं मंजिल से वर्षा का प्रयास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चार्म कैसल सोसाइटी में प्रदूषण कम करने के लिए 24वीं मंजिल से वर्षा का प्रयास

Digvijay Singh

Updated Sat, 28 Nov 2026 11:30 PM IST Updated Sat, 28 Nov 2026 11:30 PM IST







Link Copied



गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन की चार्म कैसल सोसाइटी में प्रदूषण कम करने को शनिवार को 24वीं मंजिल से कृत्रिम वर्षा का प्रयास किया गया। मेंटिनेंस विभाग की इस पहल के बाद निवासियों ने राहत की सांस ली। मैनेजर राजू ने बताया कि इसे सप्ताह में तीन बार किया जाएगा। जिससे बच्चों, बीमार और बुजुर्गों को राहत मिल सके। ... और पढ़ें

विज्ञापन