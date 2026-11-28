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आज एक बार फिर ब्रेव हार्ट्स सोसायटी के ठीक सामने अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा भारी मात्रा में कूड़े के ढेर में आग लगा दी गई है। यह कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि सोसायटी के सामने लगातार इस तरह से कूड़ा जलाया जा रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में जहरीले धुएं का गुबार फैल गया है।

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