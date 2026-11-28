{"_id":"6b0ad8ff58e73f9342003773","slug":"video-children-showcased-their-talent-at-a-children-fair-in-ghaziabad-presenting-ways-to-learn-through-play-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"गाजियाबाद में बाल मेले में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा, खेल-खेल में सीखने के तरीके किए प्रस्तुत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गाजियाबाद के अमीरपुर गढ़ी स्थित प्राथमिक विद्यालय में शनिवार को बाल मेला, 'चहक' एवं माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों और उनकी माताओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। बच्चों ने विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों और मनोरंजक खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाई। विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष डॉ. अनुज त्यागी ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में रचनात्मकता विकसित करने के साथ माताओं को उनकी प्राथमिक शिक्षा और सर्वांगीण विकास से जोड़ना है। मेले में विद्यार्थियों ने शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रदर्शन कर उसके उपयोग की जानकारी दी। बच्चों ने खेल-खेल में पढ़ाई करने के तरीकों को भी प्रस्तुत किया। माता उन्मुखीकरण सत्र में माताओं को बच्चों की नियमित उपस्थिति, स्वच्छता, पोषण और घर पर पढ़ाई के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में मौजूद अभिभावकों ने विद्यालय के प्रयासों की सराहना की। अंत में विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया गया।

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