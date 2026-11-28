पलटे से सिर पर किया हमला, दांतों से काटी हाथ की उंगली

आरोप है कि निकाह के बाद से ही उसकी पत्नी परिवार के साथ गाली-गलौज व मारपीट करती थी और परिवार से अलग रहने का दबाव बनाती थी। परिवारिक कलह से परेशान होकर समीर करीब दो माह पहले पत्नी को लेकर डासना में किराए के मकान में अलग रहने लगा था। शिकायती पत्र के मुताबिक, 25 नवंबर की रात करीब 9:30 बजे समीर काम से थककर कमरे में सो रहा था। इसी दौरान पत्नी ने कथित तौर पर जान से मारने की नीयत से स्टील के पलटे से उसके सिर पर कई वार किए और दांतों से उंगली चबाकर उसे लहूलुहान कर दिया।