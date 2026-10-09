गाजियाबाद: विजयनगर में व्यापारियों का नगर निगम जोनल कार्यालय में धरना, कर्मचारियों पर मारपीट का लगाया आरोप

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गाजियाबाद के विजयनगर के अंबेडकर नगर में नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने गई थी इसी मामले में व्यापारियों ने इसका विरोध किया। व्यापारी नेता पवन शर्मा ने बताया कि उनके विरोध करने पर नगर निगम के सुरक्षाकर्मियों ने उनके साथ बदसलूकी की और उन्हें गाड़ी में बिठाकर ले गए विजयनगर पार करते ही उन्हें गाड़ी से उतार दिया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें गाड़ी में बैठने पर उनके साथ मारपीट की गई। इसके विरोध में सभी व्यापारियों ने नगर निगम के विजयनगर जोनल कार्यालय में जमा होकर निजी सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ प्रदर्शन किया वह उन्हें बर्खास्त करने की मांग की।

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