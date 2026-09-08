{"_id":"6aa00039763f2fa57702f822","slug":"video-student-tanisha-makes-idols-for-her-family-for-ganesh-chaturthi-2026-09-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"गाजियाबाद: गणेश चतुर्थी की तैयारियां तेज, छात्रा तनिषा परिवार के लिए बनाती है बप्पा की मूर्तियां","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गणेश चतुर्थी की तैयारियां शुरू हो गई हैं साहिबाबाद रेलवे स्टेशन रोड पर हर साल मूर्तियां बनाने का कार्य रहता है। मूर्ति पंडाल में मूर्तिकार अपने अपने तरीके से गणेश की प्रतिमा बनाने में व्यस्त है। तो वंही सरकारी स्कूल की छात्रा तनिषा 10 वी कक्षा में पढ़ती है और वही स्कूल की छुट्टी के बाद गणेश चतुर्थी पर मूर्ति बनाने में परिवार का हाथ बटाती हैं।

... और पढ़ें