फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Teenager who left home to offer prayers did not return

वापस नहीं आया आयान: घर से नमाज पढ़ने के लिए निकला था किशोर, थक-हारकर 14वें दिन परिजनों ने दर्ज कराई गुमशुदगी

Mon, 07 Sep 2026 04:50 PM IST
Akash Dubey अमर उजाला नेटवर्क, मसूरी (गाजियाबाद)
अमर उजाला नेटवर्क, मसूरी (गाजियाबाद) Published by: Akash Dubey Updated Mon, 07 Sep 2026 04:50 PM IST
सार

 मसूरी में 24 अगस्त को 15 वर्षीय आयान नमाज के लिए घर से निकला। वह वापस नहीं लौटा। पिता रहीमुद्दीन ने गुमशुदगी दर्ज कराई है। पुलिस किशोर की तलाश कर रही है।

विज्ञापन
Teenager who left home to offer prayers did not return
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

यूपी के गाजियाबाद जिले के मसूरी थाना क्षेत्रांर्तगत कुड़ी वाले स्कूल के पास इन्द्रगढी निवासी रहीमुद्दीन का 15 वर्षीय बेटा आयान संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया है। पीड़ित पिता ने मसूरी थाने में शिकायत दर्ज कराकर पुलिस से बेटे की तलाश करने की गुहार लगाई है। 

विज्ञापन

पीड़ित पिता रहीमुद्दीन पुत्र अमीर अहमद ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका 15 वर्षीय बेटा आयान गत 24 अगस्त की सुबह लगभग 5 बजे घर से नमाज पढ़ने के लिए कहकर निकला था। इसके बाद वह वापस घर नहीं लौटा। 

विज्ञापन
विज्ञापन

परिजनों ने आसपास और पूरे मोहल्ले में काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। पिता के अनुसार, घर से निकलते समय आयान ने सफेद रंग की हाफ टी-शर्ट और लोअर पहन रखा था। रहीमुद्दीन ने बताया कि उनका बेटा पहले भी एक बार बिना बताए घर से चला गया था, हालांकि तब वह 2-3 दिनों में खुद ही वापस आ गया था। 

विज्ञापन

इस बार काफी समय बीत जाने के बाद भी कोई खबर न मिलने पर परिजनों की चिंता बढ़ गई है। एसीपी मसूरी सुनील कुमार ने बताया कि पीड़ित पिता की शिकायत के आधार पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, किशोर की तलाश शुरू कर दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed