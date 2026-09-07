वापस नहीं आया आयान: घर से नमाज पढ़ने के लिए निकला था किशोर, थक-हारकर 14वें दिन परिजनों ने दर्ज कराई गुमशुदगी

परिजनों ने आसपास और पूरे मोहल्ले में काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। पिता के अनुसार, घर से निकलते समय आयान ने सफेद रंग की हाफ टी-शर्ट और लोअर पहन रखा था। रहीमुद्दीन ने बताया कि उनका बेटा पहले भी एक बार बिना बताए घर से चला गया था, हालांकि तब वह 2-3 दिनों में खुद ही वापस आ गया था।