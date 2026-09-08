{"_id":"6a9f91b2f0aacfb66f0f1780","slug":"video-thieves-stole-the-line-spanning-50-poles-2026-09-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"हापुड़: 50 खंभों की लाइन काट ले गए चोर, सैकड़ों बीघा फसल पर संकट, किसान परेशान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

करीब 50 खंभों की लाइन काट ले गए चोर। थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र में चोरियों की घटनाओं में लगातार हो रहा है इजाफा। क्षेत्र में कई घटना हो जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली। पुलिस की निष्क्रियता पर उठे सवाल। किसानों की कई सौ बीघा फसल नुकसान होने की आशंका। किसानों ने प्रशासन से लगाई जल्दी लाइन सप्लाई करने की गुहार। ताकि फसल को नुकसान होने से बचाया जा सके। सेहल से हाजीपुर जंगल मार्ग का है ये मामला। बहादुरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी।

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