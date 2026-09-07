गाजियाबाद: जुराब के गोदाम में भीषण आग, तैयार माल जलकर राख; दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू

ट्रॉनिका सिटी इंडस्ट्रियल एरिया के सेक्टर डी-1 स्थित जुराब के गोदाम में रविवार देर रात भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही ट्रॉनिका सिटी फायर स्टेशन से तीन फायर टेंडर मौके के लिए रवाना किए गए। करीब चार किलोमीटर की दूरी तय कर दमकल की टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया।

विज्ञापन

सीएफओ राहुल पाल ने बताया कि सेक्टर डी-1 के प्लॉट नंबर जी-114 में करीब 450 वर्ग मीटर के भूखंड पर अस्थायी सीमेंटेड चादरों और टीन शेड से गोदाम संचालित था। आग इतनी तेजी से फैली कि गोदाम का अस्थायी ढांचा टूटकर नीचे गिर गया। मलबे के नीचे दबे तैयार जुराब के माल में आग लगी हुई थी। दमकल कर्मियों ने हौज पाइप की लाइन बिछाकर मोटर फायर इंजन से पानी की बौछार शुरू की। नजदीकी फैक्टरियों में उपलब्ध जलस्रोतों से बार-बार पानी भरकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया।करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद सोमवार तड़के एक बजे आग पूरी तरह बुझाई जा सकी। आग में गोदाम में रखा तैयार माल जलकर नष्ट हो गया। हालांकि हादसे में किसी व्यक्ति के घायल होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। अग्निशमन और बचाव कार्य के दौरान स्थानीय पुलिस भी मौके पर मौजूद रही।