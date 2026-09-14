{"_id":"6aa7da5679cb2f199b0c8c5e","slug":"video-police-arrested-two-accused-in-a-murder-case-in-ghaziabad-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"गाजियाबाद: आशू हत्याकांड का खुलासा, दादा और चाचा ने मिलकर की थी हत्या","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

यूपी के गाजियाबाद स्थित नंदग्राम क्षेत्र के नूरनगर में अश्वनी उर्फ आशू हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक के दादा भीम सिंह और चाचा राजेश कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार हाशिया और डंडा बरामद कर लिया है।

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