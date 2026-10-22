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गाजियाबाद में आरोग्य चैरिटेबल अस्पताल के अंदर चल रहा था अवैध पटाखों का कारोबार

Digvijay Singh

Updated Thu, 22 Oct 2026 06:49 PM IST Updated Thu, 22 Oct 2026 06:49 PM IST







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गाजियाबाद में टीलामोड़ थाना क्षेत्र के फर्रुखनगर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां स्थित आरोग्य चेरिटेबल अस्पताल के अंदर पटाखों का अवैध कारोबार संचालित किया जा रहा था। पुलिस ने इस गुप्त कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए मौके पर छापा मारा। ... और पढ़ें

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