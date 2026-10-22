गाजियाबाद: आरोग्य चैरिटेबल अस्पताल के अंदर चल रहा था अवैध पटाखों का कारोबार, पुलिस ने मारा छापा

गाजियाबाद में टीलामोड़ थाना क्षेत्र के फर्रुखनगर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां स्थित आरोग्य चेरिटेबल अस्पताल के अंदर पटाखों का अवैध कारोबार संचालित किया जा रहा था। पुलिस ने इस गुप्त कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए मौके पर छापा मारा।

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यह अवैध कारोबार गाजियाबाद के टीलामोड़ थाना क्षेत्र के फर्रुखनगर स्थित आरोग्य चेरिटेबल अस्पताल के परिसर के भीतर चल रहा था। पटाखों की बिक्री का तरीका बिल्कुल मार्ट स्टाइल में संचालित किया जा रहा था। इसमें ग्राहक स्वयं आकर अपनी पसंद के पटाखे चुनते थे। इस प्रकार की बिक्री व्यवस्था ने इसे एक सामान्य खुदरा दुकान का रूप दिया था। कारोबारियों ने पुलिस और प्रशासन की नजरों से बचने के लिए अस्पताल की आड़ का इस्तेमाल किया। उन्हें यह विश्वास था कि एक स्वास्थ्य सेवा संस्थान के भीतर ऐसे अवैध कार्य पर आसानी से संदेह नहीं किया जाएगा। पुलिस को इस गुप्त और अवैध कारोबार के बारे में सूचना मिली थी। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अस्पताल परिसर में छापा मारा।अस्पताल के अंदर पटाखों की बिक्री का मॉडल किसी सामान्य बाजार जैसा था। ग्राहकों को पटाखों की एक विस्तृत शृंखला में से चुनने की पूरी आजादी थी। वे अपनी आवश्यकता और पसंद के अनुसार पटाखे देख सकते थे और खरीद सकते थे। यह तरीका अवैध कारोबार को एक वैध व्यापार का रूप देने का प्रयास था।पुलिस ने मिली जानकारी के आधार पर आरोग्य चेरिटेबल अस्पताल पर अचानक छापा मारा। इस औचक कार्रवाई के दौरान पुलिस को मौके से भारी मात्रा में अवैध पटाखे मिले। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, छापे में कुल चार बोरे पटाखे बरामद किए गए हैं। यह बरामदगी अस्पताल के भीतर चल रहे अवैध कारोबार की गंभीरता को उजागर करती है।