मूली उखाड़ने खेत गईं सास-बहू की मौत: युवती के सामने गई मां और भाभी की जान, बचाने के चक्कर में खुद झुलसी

250 करोड़ के बिजनेस प्लान के बीच सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

ऊर्जा निगम की ओर से विद्युत संसाधनों को दुरुस्त करने के लिए 2025-26 के बिजनेस प्लान में 250 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि खर्च की जा रही है। इसके बावजूद विद्युत लाइनों की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। भोवापुर में रात में लाइन टूटने के बाद भी समय रहते सूचना नहीं मिल सकी। ऐसे में यह जांच का विषय है कि लाइन टूटने के बाद आपूर्ति स्वत: बंद करने वाली ट्रिपिंग व्यवस्था ने काम क्यों नहीं किया और कंट्रोल रूम को समय पर जानकारी क्यों नहीं मिली? ऊर्जा निगम के जेई आकाश रस्तोगी ने बताया कि एलटी लाइन के तार अलग-अलग होने के कारण ट्रिपिंग नहीं हो सकी। हालांकि, ट्रिपिंग सिस्टम की तकनीकी स्थिति, लाइन टूटने के बाद आपूर्ति जारी रहने की वजह और निगरानी व्यवस्था की भूमिका स्पष्ट होने के लिए विभागीय जांच जरूरी है।