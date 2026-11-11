वायरल वीडियो से हड़कंप: बुलंदशहर में मांगलिक कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग करता दिखा युवक: जांच में जुटी पुलिस

एक मांगलिक कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वीडियो में एक युवक पिस्तौल से खुलेआम गोली चलाता दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद बुलंदशहर नगर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

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यह वीडियो कोतवाली नगर क्षेत्र की आवास विकास कॉलोनी का बताया जा रहा है। मांगलिक कार्यक्रमों में हर्ष फायरिंग की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं। यह सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं।वीडियो में युवक बिना डर के पिस्तौल से गोली चला रहा है। इससे आसपास मौजूद लोगों की जान को खतरा हो सकता था। पुलिस अब वायरल वीडियो के आधार पर फायरिंग करने वाले युवक की पहचान कर रही है। पुलिस टीम वीडियो की सत्यता और घटना के समय-स्थान की पुष्टि कर रही है। हर्ष फायरिंग भारतीय कानून के तहत एक गंभीर अपराध है। इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है।सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में युवक को फायरिंग करते देखा जा सकता है। वीडियो में युवक पिस्तौल लहराते हुए हवा में गोली चला रहा है। इससे मौके पर मौजूद लोग सहम गए होंगे। बुलंदशहर नगर पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए वीडियो को जांच के दायरे में लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की पहचान होते ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी।